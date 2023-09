Lazio: Civica (Uil), da Rocca finora nessuna risposta su più questioni aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Il dialogo con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, “va esattamente come quello con il governo nazionale. Ci siamo incontrati, abbiamo anche amabilmente parlato di quello che dovrebbe essere la contrattazione sindacale e la soluzione dei problemi, ma sostanzialmente a oggi non c'è nulla”. Lo ha detto il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, interpellato da “Agenzia Nova”. “Avevamo chiesto di fare un protocollo di relazioni sindacali che almeno regolasse i rapporti fra di noi – ha aggiunto -. C'è stato mandato un testo. Abbiamo mandato le nostre controdeduzioni prima dell’estate ma non ci è arrivata risposta. Non c'è stato né un sì, né un no: c'è stato semplicemente il silenzio”. In linea generale, secondo il segretario romano della Uil, “manca una visione. Bisogna capire quali sono gli investimenti prioritari su tutto il sistema delle province del Lazio: il porto di Civitavecchia, il raddoppio della Salaria, la famosa Roma-Latina e il rifacimento della via Pontina – ha spiegato -. Se non si rilanciano queste opere, il rischio è che i territori che si desertifichino". (segue) (Rer)