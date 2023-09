Lazio: Civica (Uil), da Rocca finora nessuna risposta su più questioni aperte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cominciamo ad avere problemi nella provincia di Frosinone - ha sottolineato Civica -, perché ci sono aziende che chiudono. Abbiamo tutta l'area del reatino che è un'area depressa. Durante la famosa cassa del Mezzogiorno si era realizzata una grande area industriale, finita la cassa del Mezzogiorno, non avendo fatto nessuna opera infrastrutturale, da area industriale si sta trasformando in area commerciale. A Latina abbiamo cercato di fare una battaglia per riutilizzare i siti dismessi ma se poi non ci sono i collegamenti per Roma è un’operazione inutile. A Viterbo, che pure ha avuto dei finanziamenti per la riqualificazione dei borghi, non si è progettato un rilancio dell'economia del territorio. L'impressione è che si ragioni a pezzetti, a emergenze, a richieste e pressioni, ma non ci sia un quadro di sviluppo complessivo dell’economia regionale. Non voglio fare un processo alle intenzioni ma devo constatare che al momento non vediamo una visione o, se ce l’hanno, a noi non l’hanno illustrata. E non è carenza di soldi, gli investimenti sono quasi tutti di carattere europeo e in alcuni casi parliamo di opere già finanziate. È proprio un problema di visione. Ad esempio – ha concluso – si continua a parlare di pannelli solari ma poi li dobbiamo comprare in Cina o in Germania, invece di immaginare di mettere fabbriche per produrli nel Lazio”. (Rer)