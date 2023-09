Giappone-Serbia: ministra Energia serba incontra ministro Economia giapponese a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra serba dell'Energia, Dubravka Djedovic Handanovic, ha incontrato a Tokyo il ministro giapponese dell'Economia, Yasutoshi Nishimura. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui al centro del colloquio ci sono state le priorità per il potenziamento delle infrastrutture energetiche, che comprendono lo sviluppo di centrali idroelettriche e in particolare il progetto dell’impianto di Bistrica. Come ha sottolineato dopo l'incontro la ministra serba, il Paese balcanico al momento utilizza "un terzo del suo potenziale idroelettrico" e la costruzione della centrale di Bistrica "è una priorità", poiché "garantirà un approvvigionamento stabile e affidabile". "Abbiamo già progetti esistenti con le aziende giapponesi. Il governo del Giappone è pronto a continuare il dialogo sugli investimenti in Serbia e sulla fornitura di conoscenze e tecnologie", ha detto Djedovic Handanovic. (Seb)