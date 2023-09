Roma: allo stadio Olimpico ubriachi spintonano agenti, arrestati due giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani cittadini danesi sono stati arrestati, ieri sera, all'interno dello stadio Olimpico di Roma, durante la partita Lazio - Atletico Madrid. Alle 23 circa, gli agenti della questura in servizio d'ordine pubblico all'interno dello stadio, sono dovuti intervenire per ridurre alla ragione un gruppo di giovani danesi che, ubriachi, infastidivano gli altri tifosi nella tribuna Montemario. Due di loro, dopo l'identificazione, sono stati sanzionati per violazione del regolamento dello stadio olimpico, altri due, invece, di 27 e 24 anni, hanno spintonato gli agenti, insultandoli in inglese. Per questo è scattato l'arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (Rer)