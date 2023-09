Sardegna: Pnrr, l'Isola rischia di perdere 350 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna potrebbe rinunciare a 350 milioni di euro in conseguenza dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea delle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo si evince da un'analisi condotta da Openpolis secondo la quale 5,6 miliardi di euro di fondi destinati a progetti nel Meridione potrebbero essere deflazionati, mentre nel Nord sono previsti 4,1 miliardi e nel Centro 2,3 miliardi. Questo scenario ha sollevato preoccupazioni tra i sindaci delle regioni meridionali, con il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che ha chiesto ai parlamentari di lavorare con il Governo per evitare questi tagli. Deiana ha sottolineato che i comuni sono stati investitori pubblici efficienti sia in termini di spesa che di pianificazione e che procedere con i tagli senza aver prima individuato alternative metterebbe a rischio i progetti per cui i comuni hanno investito tempo, personale e risorse finanziarie. Secondo i dati di Openpolis, diverse province sarde potrebbero subire gravi perdite di finanziamenti. La provincia di Sassari potrebbe perdere 130 milioni di euro, quella di Nuoro 65 milioni, quella di Oristano 62 milioni e Cagliari e l'Area vasta 90 milioni. (segue) (Rsc)