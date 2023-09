Sardegna: Pnrr, l'Isola rischia di perdere 350 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Cagliari potrebbe vedere a rischio oltre 62 milioni di euro, mentre altri comuni come Quartu, Capoterra, Sinnai, Carbonia, Iglesias, Alghero, Sassari, Nuoro, Olbia e molti altri potrebbero perdere cifre significative. Tuttavia, il Ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha sottolineato che l'approvazione delle modifiche a Bruxelles è un risultato positivo e ha evidenziato la capacità dell'Italia di gestire efficacemente le risorse europee per stimolare la crescita, la produttività e l'occupazione nel Paese. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha fornito rassicurazioni sulla situazione, sottolineando che, al momento, si sta discutendo una possibile riorganizzazione delle risorse invece che la loro perdita. Truzzu ha dichiarato che il Ministro Fitto ha garantito supporto e ulteriori risorse se dimostreranno di poter utilizzare i finanziamenti in modo efficace. Pertanto, la situazione rimane in evoluzione, ma ci sono speranze che le regioni meridionali non subiscano danni irreparabili a causa delle modifiche al Pnrr. (Rsc)