Lazio: Civica (Uil), taglio tasse è slogan di governo, Rocca trovi strumenti per abbassarle

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Sul taglio delle tasse “il governo ogni giorno fa un Can Can” e quindi “ci aspettiamo che il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, trovi il modo di intervenire nel Lazio”. Lo ha detto il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, interpellato da “Agenzia Nova”. “Nel Lazio avevamo fatto l'accordo famoso taglia-tasse. Quando c'era la giunta Zingaretti, eravamo accusati da quelli che erano all'opposizione, perché dicevamo che non si poteva abolire l’addizionale Irpef che fa parte del programma di rientro e quindi se la abolisci la sanità del Lazio torna al commissariamento. Quindi - ha spiegato - si è cercato di sterilizzarne gli effetti per i redditi fino a 40 mila euro. Era un accordo che costava 230 milioni e abbassava le tasse per i redditi più bassi. Questa giunta, quando è arrivata, ha detto che non c’erano i soldi. Così le tasse sono risalite anche per chi ha redditi di 15 mila euro". (segue) (Rer)