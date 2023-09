Lazio: Civica (Uil), taglio tasse è slogan di governo, Rocca trovi strumenti per abbassarle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al governo - ha proseguito Civica - fanno un Can Can continuo per dire che bisogna abbassare le tasse e nel Lazio si sono alzate: mi pare una contraddizione interna al centrodestra. E credo che Rocca debba trovare una soluzione. La seconda questione è il welfare. Da una parte le retribuzioni sono basse e dall'altra si riducono i fondi per le politiche sociali. Anche perché le poche risorse che ci sono fanno giri immensi, dal governo alla Regione e poi al Comune, e invece devono arrivare velocemente. Se una persona ha un problema o è disperata non sa a chi rivolgersi. E nell’attesa che arrivino i fondi, nel frattempo muore”. (Rer)