Afghanistan: presidente Uzbekistan invoca “approccio flessibile e costruttivo”

- Gli sviluppi in Afghanistan hanno un “impatto diretto” sulla sicurezza internazionale e “lasciare l’Afghanistan di nuovo solo con i suoi problemi sarebbe un grave errore”. Lo ha detto il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, nel suo discorso di ieri all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ignorare, isolare e imporre sanzioni non fa altro che esacerbare le difficoltà affrontate dalla popolazione afghana”, ha argomentato il leader uzbeko, opponendosi alla riduzione degli aiuti umanitari. “Chiediamo lo sviluppo di meccanismi adeguati al fine di utilizzare le risorse internazionali congelate dell’Afghanistan per affrontare i gravi problemi sociali di quel Paese”, ha proseguito il capo di Stato. “Esorto la comunità internazionale a unirsi per risolvere la questione dell’Afghanistan”, ha concluso, invocando “un approccio flessibile e costruttivo” sotto la guida dell’Onu.(Res)