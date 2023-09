Piemonte 2024: centro-sinistra pronto a costruire il programma ma mancano Moderati e 5 Stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni costruiremo una carta dei valori, il punto di partenza per la costruzione di un programma condiviso così come condivideremo tempi e metodi per l’identificazione del candidato o della candidata presidente. Lo hanno annunciato in una nota le forze politiche e civiche di centro-sinistra che ieri si sono riunite in vista delle elezioni regionali in Piemonte previste per il prossimo anno. All'appello mancano ancora i Moderati, storicamente alleati del centro-sinistra, e il Movimento 5 Stelle. Presenti invece i Radicali e le forze di sinistra (Sinistra Italiana, Possibile e Sinistra Ecologista). "Più le elezioni si avvicinano più cresce l’urgenza di mettere in campo un’alternativa credibile alle destre. Un’alternativa fondata sui diritti fondamentali che vanno garantiti a tutte e tutti, per evitare che, come sta accadendo in Piemonte, diventino privilegi solo per pochi, a partire dalla sanità. Il nostro obiettivo principale sarà quello di riportare milioni di persone al voto. Quello dell’astensionismo è il primo partito da sconfiggere in questa tornata elettorale, ma per farlo serve parlare ai Piemontesi. Senza politicismi, retorica o illusioni, ma con proposte concrete, visione del futuro e modelli alternativi di gestione del bene comune. (segue) (Rpi)