Piemonte 2024: centro-sinistra pronto a costruire il programma ma mancano Moderati e 5 Stelle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadiamo che si tratta di un percorso aperto a tutti coloro che con noi condividono la necessità di far cambiare rotta al Piemonte, sempre più in crisi, che invecchia sempre di più e cresce sempre di meno. A livello nazionale la collaborazione nella lotta al lavoro povero rappresenta un laboratorio che può facilitare l’incontro delle forze politiche su alcuni temi al centro di un programma condiviso anche in Piemonte. Analogamente nel contesto del Consiglio Regionale tanti temi hanno visto lavorare insieme le forze di centrosinistra: difesa della sanità pubblica, tutela del suolo, trasporto pubblico, diritto allo studio, difesa della norma sul Gioco d’Azzardo Patologico e della Legge 194", hanno concluso dall'alleanza di centro-sinistra. (Rpi)