Vaticano: Papa, tacciano le armi nel Nagorno Karabakh

- Papa Francesco, al termine dell'udienza generale, ha lanciato un accorato appello per il Nagorno Karabakh. "Ieri mi sono giunte notizie preoccupanti dal Nagorno Karabakh nel Caucaso meridionale dove la già critica situazione umanitaria ora è aggravata da ulteriori scontri armati – ha detto il Pontefice –. Rivolgo il mio appello ancora a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il rispetto della dignità umana". (Civ)