Fvg: Anpal, Its Alto Adriatico primo in regione per contratti attivati dopo il tirocinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Its Alto Adriatico per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione è il primo in Friuli Venezia Giulia per contratti attivati a seguito di tirocinio (23 su 35) e a livello nazionale copre il 41 per cento dei contratti attivati dai sette Its della stessa area tecnologica. È quanto emerge dal Rapporto 2022 sull'apprendistato di alta formazione e ricerca negli Its redatto da Anpal, tramite Anpal Servizi. Il Friuli Venezia Giulia si è classificato al quarto posto della graduatoria nazionale, dopo Piemonte, Lombardia e Abruzzo, dove è stato attivato l'apprendistato per intere classi. Sono positivi anche i numeri del 2023: sono 21 i contratti attualmente in attivazione fino al 2 ottobre. Segno che il plafond 2022 è stato quasi raggiunto prima dell'avvio delle lezioni. La previsione, necessaria a garantire anche un terzo degli studenti del terzo anno, è attualmente attestata a 30. “L’investimento sul capitale umano è una delle cifre distintive del nostro sistema e del territorio in cui, tutti insieme, abbiamo immesso risorse più che significative”, ha detto il presidente della Fondazione Alto Adriatico e numero uno di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. “È stata creata dell'attrattività che, anche in ragione di specializzazioni come quella in IT, nata quando ancora non era di moda, oltrepassa oggi i confini regionali restituendo risultati più che lusinghieri”. Per Lucia Renzetti, fino allo scorso luglio direttrice della Fondazione, “questa è la direzione da seguire anche per il futuro, in linea con le esigenze manifestate dalle aziende. L’impegno profuso fino a oggi sarà ulteriormente incrementato dall'attivazione dell'apprendistato di alta formazione per intere classi, sul quale lo staff è attualmente al lavoro, in previsione del prossimo anno formativo”. (Frt)