Onu: Mirziyoyev, Uzbekistan sostiene spirito di cooperazione pratica per far fronte a crisi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uzbekistan sostiene con convinzione lo spirito di cooperazione pratica e interazione basata sugli interessi comuni per far fronte al complesso scenario internazionale, caratterizzato da crisi geopolitiche e da sfide come quelle ambientale e delle diseguaglianze. Lo ha dichiarato il presidente Shavkat Mirziyoyev durante il suo intervento alla 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "Lo scorso anno abbiamo lanciato la 'Iniziativa di solidarietà di Samarcanda' tesa alla sicurezza e allo sviluppo comuni", ha ricordato il capo dello Stato, spiegando che i principali obiettivi dell'impegno internazionale dell'Uzbekistan sono "la comprensione globale della responsabilità nei confronti dei Paesi e dei popoli presenti e futuri" e "il coinvolgimento in un dialogo globale di tutte le parti aperte alla cooperazione aperta e costruttiva". Mirziyoyev ha dichiarato che su questi principi e sulle responsabilità nei confronti della comunità globale poggia anche la nuova strategia di sviluppo "Uzbekistan-2030", che è "in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Il presidente dell'Uzbekistan ha posto l'accento sul tema dello sviluppo delle risorse umane e sulla tutela e la valorizzazione delle giovani generazioni, proponendo la creazione di un Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite che sostenga queste priorità nell'Asia centrale. (Res)