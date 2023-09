Iv: Borghi, arrivo di Di Giorgi ha profondo significato politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di una autorevole esponente come Rosa Di Giorgi, già vicepresidente del Senato e apprezzata parlamentare per due legislature, non fa che confermare due elementi". Lo dichiara in una nota il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe. "Il primo, che la mutazione genetica impressa da Elly Schlein al 'nuovo Pd' (e destinata ad accentuarsi in vista della trasformazione di quel partito in un conglomerato movimentista attorno alla leadership personalistica di Schlein) lascia politicamente apolidi i cattolici riformisti che sono stati parte essenziale nella fondazione di quello che era il Partito Democratico del Lingotto. Essi - aggiunge Borghi - vengono progressivamente accompagnati alla porta, o isolati con cura, essendo considerati elemento di contaminazione di una presunta sinistra pura, quando non si acconciano al rango subalterno come gli indipendenti di sinistra ai tempi del Pci. Il secondo che la proposta di Centro, riformista e popolare, lanciata da Matteo Renzi viene individuata come la naturale sede di approdo di quelle culture cattolico democratiche e riformiste che non ritengono di derubricare a mera testimonianza il proprio impegno. La decisione della senatrice Di Giorgi, che saluto con favore ed entusiasmo, ha un profondo significato politico che non sfuggirà a chi sa leggere la politica. Ben ritrovata, Rosa!", conclude il senatore Borghi. (Rin)