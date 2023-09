Venezia: Ue sceglie Università Ca' Foscari come sede di coordinamento progetto a supporto di undici autorità di vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Ca' Foscari di Venezia è stata scelta come sede del coordinamento del progetto 'Esg-Uptake' promosso dall'Unione Europea che ha affidato ad un gruppo di centri di ricerca specializzati nelle tematiche Esg (Environmental, social and governance) il supporto a undici autorità di vigilanza presenti in dieci differenti paesi europei. Nel nostro Paese saranno coinvolti Consob e Ivass. "L'obiettivo del progetto è rafforzare la capacità degli organismi di supervisione degli stati europei di monitorare e affrontare i rischi ESG nel settore finanziario – ha spiegato Monica Billio, professoressa di Econometria a Ca' Foscari e coordinatrice del progetto - lo faremo anche sulla base delle buone pratiche riguardanti i sistemi di reporting, la gestione di dati e le metodologie. Questo supporto da parte delle istituzioni di ricerca metterà le autorità nazionali di vigilanza nelle condizioni migliori per gestire i rischi ESG, inclusi quelli legati al cambiamento climatico, e adottare misure di controllo adeguate". Il progetto, che durerà un triennio, è stato avviato oggi e l'Unione Europea ha stanziato un finanziamento di 4 milioni di euro con lo Strumento di Supporto Tecnico. Ca' Foscari guiderà il gruppo composto dalLeibniz Institute for Financial Research di Francoforte e la Vienna University of Economics and Business. (Rev)