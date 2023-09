Roma: 21 e 22 settembre la Festa del tesseramento Cgil in piazza Vittorio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 22 settembre l'appuntamento con la Festa sarà alle ore 15:30. Filippo Sbrana, Professore associato di storia economica all'Università per stranieri di Perugia, terrà la Lectio Magistralis "Dal regionalismo all'autonomia differenziata. Contesto europeo, storia e conseguenze per la Capitale e il Paese". Seguirà, alle ore 16, l'assemblea delle Delegate e dei Delegati con Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil. Alle ore 17:30 è prevista la premiazione "Il valore del lavoro" e alle 18 la presentazione del libro "Afascisti" in presenza dell'autore Mauro Biani. Seguirà, alle ore 19, il dibattito "La via Maestra" con Luciana Castellina, Presidente Onoraria Arci, Don Luigi Ciotti, Presidente Libera, e Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil. Concluderà la serata il concerto di Greg & The Frigidaires (ore 22)". (Com)