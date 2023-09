Germania: i nuovi aiuti militari per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha reso noti i dettagli dei nuovi aiuti militari che la Germania fornirà all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Dal valore totale di 400 milioni di euro, le forniture comprendono 30 mila proiettili esplosivi di artiglieria da 155 millimetri e 3.800 nebbiogeni dello stesso calibro. Vi sono poi 105 mila munizioni da mortaio tra esplosive, nebbiogene e traccianti, nonché 480 mine anticarro a dispersione AT-2. Sul fronte dei mezzi, la Germania consegnerà all'ex repubblica sovietica 200 blindati per sminatori Mrap e 50 droni di superficie. Nell'elenco figurano infine equipaggiamento per l'inverno, dal vestiario ai generatori sia di elettricità sia di calore, pezzi di ricambio e altri mezzi di trasporto, la cui quantità non è precisata. Come nota il sito web “Augengeradeaus.net”, è la prima volta che il ministero della Difesa tedesco menziona esplicitamente le AT-.2 in un elenco degli aiuti militari all'Ucraina. Nelle liste precedenti, il dicastero aveva riferito di mine anticarro. Tuttavia, le AT-2 erano state segnalate nella regione di Kherson. (Geb)