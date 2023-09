Ambiente: Mirziyoyev propone organizzazione Forum internazionale sul clima a Samarcanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha proposto l'organizzazione di un Forum internazionale sul clima a Samarcanda nel 2024, per discutere collettivamente le misure da adottare in risposta alla crisi climatica globale. "Il mondo affronta una situazione ambientale critica", ha ammonito il presidente nel corso del suo intervento alla 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York, evidenziando che la crisi interessa non soltanto il clima, ma anche la perdita di biodiversità e l'inquinamento ambientale. "In queste difficili condizioni, mentre l'Asia centrale continua a fare i conti con la tragedia del Lago d'Aral, la regione sta diventando una delle aree più vulnerabili del Globo a fronte del cambiamento climatico", ha dichiarato Mirziyoyev, secondo cui l'Uzbekistan sta facendo il possibile per mitigare gli effetti di queste dinamiche: "Negli ultimi anni sono stati creati 1,7 milioni di ettari di aree vedi con piante resistenti alla siccità sul bacino prosciugato del Lago d'Aral", ha detto il presidente, ricordando anche che negli ultimi 30 anni "la temperatura dell'aria nella nostra regione è aumentata di un grado e mezzo, più del doppio rispetto alla media del riscaldamento globale", e di conseguenza, "quasi un terzo della superficie coperta da ghiacciai nella regione si è sciolta", mettendo a rischio la portata dei fiumi Amu Darya e Syr Darya. (Res)