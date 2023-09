Russia-Ucraina: presidente tedesco Steinmeier, necessario il rafforzamento della difesa europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spazio transatlantico - osserva il presidente - non sarà privo di importanza, ma quello indopacifico sarà per loro più importante, chiunque sia il prossimo presidente. Dal febbraio 2022 è anche chiaro a tutti in Europa che dobbiamo rafforzare le nostre difese a protezione di libertà e democrazia. In Germania c'è stato un cambio di paradigma, che il cancelliere ha definito 'svolta epocale'. Ciò significa non solo sostegno politico, finanziario e militare all'Ucraina, ma anche la scelta di aumentare professionalizzazione e armamenti delle nostre forze". La posizione di Kiev è: non possiamo trattare con Putin e il suo regime: "Ovunque in Europa si tengono conferenze e viene posta la domanda sulla fine della guerra. Partiamo dal presupposto che il più forte desiderio di pace è proprio quello degli ucraini, che tanto dolore e morte hanno sofferto nell'ultimo anno e mezzo. L'Ucraina lotta per la sua sovranità, indipendenza e democrazia, contro un nemico soverchiante. La Russia potrebbe finire questa guerra domani. La differenza è che, se Mosca ritira le truppe, la guerra finisce. Se lo fa Kiev, finisce l'Ucraina. Certo, non dobbiamo perdere la prospettiva della pace. Ma qual è il momento del negoziato, può essere deciso solo in Ucraina. E alla luce delle attività militari di entrambe le parti, non ci siamo ancora", ha concluso Steinmeier. (Res)