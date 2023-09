Francia: fonti stampa, governo abbandona progetto di tassa su biglietti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese rinuncia ad aumentare la tassa sui biglietti aerei. Lo ha scritto in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che secondo il governo il settore sarà già interessato dalla tassa sulle concessioni aeroportuali. "L'obiettivo resta lo stesso, ma il vettore è cambiato", spiega al quotidiano economico un membro del governo citato in forma anonima. Inzialmente il ministro dei Trasporti Clement Beaune puntava ad ottenere 100 milioni di euro da questo "eco-contributo". L'esecutivo ha reagito alla notizia affermando che "non conferma" l'informazione. Il ministero dell'Economia, che non ha mai confermato una tassa sui biglietti aerei, "non conferma l'abbandono di una tassa sui biglietti aerei", ha detto un portavoce di Bercy. (Frp)