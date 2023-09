Riforme: Casellati, col premierato il Colle non perde poteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chi paventa il rischio che il capo dello Stato debba lasciare il proprio incarico dopo l'approvazione della legge: "Questa riforma entrerà in vigore con il prossimo governo e non va a scontrarsi con l'attuale capo dello Stato". Peraltro, "la legge che ho in mente lascerà al presidente le prerogative dell'unità nazionale". Quanto all'opposizione: "Non vogliamo farlo a colpi di maggioranza, ma se non vuole esserci collaborazione, sono gli altri che vogliono che vada così". Non ci sarà 'una donna sola al comando': "No. Il giurista Cesare Salvi, quando ha presentato il semipresidenzialismo alla francese, diceva: noi, come popolo italiano, siamo pronti all'elezione del presidente della Repubblica e non ci sono paure di derive plebiscitarie. Faccio notare poi che nella scorsa legislatura due disegni di legge del Pd, uno di Stefano Ceccanti e uno di Dario Parrini, hanno proposto l'elezione diretta del capo dello Stato. Bisogna abbassare le barriere ideologiche", ha concluso Casellati. (Rin)