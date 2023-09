Istruzione: Valditara, valorizzare le competenze degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio obiettivo è quello di una scuola che metta la persona dello studente al centro e possa offrire un'opportunità ad ogni ragazzo valorizzandone le competenze". Determinato a raggiungerlo questo obiettivo, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Vaditara racconta a "Libero" le innovative riforme approvate nell'ultimo Consiglio dei ministri. Dal sondaggio condotto da Swg, è emerso che un'alta percentuale di italiani richiede un legame sempre più forte tra scuola e mondo del lavoro. La sua riforma, approvata dal Consiglio dei ministri, si pone in questa direzione: "Assolutamente sì. Quello che la scuola deve fare è educare alla libertà, ma anche fornire prospettive occupazionali concrete. Oggi molti giovani non hanno queste opportunità non trovando dunque lavoro, ovvero non trovando un lavoro coerente con le loro potenzialità. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è evidente: secondo i dati Unioncamere Excelsior, dalla meccatronica all'informatica serviranno da qui al 2027 almeno 508 mila addetti, ma Confindustria calcola che il 48 per cento di questi sarà di difficile reperimento". "La nostra riforma dell'istruzione tecnico professionale - continua - vuole essere innanzitutto una risposta a questa mancata corrispondenza fra domanda e offerta. Il nostro obiettivo è fornire tutte le competenze necessarie ai giovani affinché, una volta usciti dagli istituti tecnico professionali, abbiano una solida preparazione e possano trovare un impiego che soddisfi le proprie aspirazioni, contribuendo al tempo stesso a rendere più competitivo il sistema delle imprese e a favorire la crescita dei territori". Per quel che riguarda le novità introdotte dalla riforma Valditara: "Intanto percorsi quadriennali per le scuole tecnico-professionali; ampliamento dell'apprendistato formativo e più alternanza scuola-lavoro; possibilità di concludere contratti di docenza con esperti provenienti dal mondo produttivo e professionale per ampliare l'offerta didattica, in primo luogo quella laboratoriale; rafforzamento delle materie disciplinari di base quali italiano, matematica e inglese, spinta all'internalizzazione, attività di ricerca e di trasferimento tecnologico all'interno delle stesse scuole". (segue) (Rin)