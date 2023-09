Istruzione: Valditara, valorizzare le competenze degli studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha sempre parlato di 'centralità dei giovani': "L'obiettivo della scuola è riuscire a individuare e valorizzare i talenti e le abilità dei nostri giovani. Per farlo sarà fondamentale la figura del 'tutor' che coordinerà l'attività degli altri colleghi disegnando un percorso il più possibile personalizzato per ogni singolo studente, consentendo a chi è in ritardo di recuperare e a chi in classe si annoia perché è più avanti di accelerare". Altra sua grande riforma, l'Agenda Sud: "L'obiettivo di questa riforma è quella di potenziare la formazione di tantissimi giovani che oggi non hanno le stesse opportunità formative di quei ragazzi che vivono in aree più avvantaggiate del Paese. Vogliamo riunire l'Italia garantendo, da Nord a Sud, adeguate possibilità di istruzione. Stanziamo 325 milioni di euro per un progetto che riguarderà 2.000 scuola, per 245 (quelle situate in aree di maggiore disagio e con maggiori tassi di dispersione) prevediamo in particolare 10 azioni di potenziamento fra cui: più docenti, una loro specifica formazione, prolungamento del tempo scuola, pagamento dei docenti per il potenziamento pomeridiano, azioni di recupero sociale e di sostegno psicologico per portare i ragazzi a scuola e altro ancora". Domani scadrà l'accordo siglato tra Anpi e ministero. Ad oggi non è stato ancora rinnovato e l'associazione dei partigiani teme di non poter fare più le sue lezioni su Resistenza e Costituzione agli studenti italiani: "I valori dell'antifascismo sono valori anche miei e ritengo la Resistenza un valore prezioso. Il mio impegno e quello del mio ministero è costruire una convenzione che coinvolga tutte le associazioni partigiane. La Resistenza non è monopolio soltanto dell'Anpi: i valori resistenziali devono essere patrimonio di tutti", conclude Valditara. (Rin)