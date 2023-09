© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è scesa ad agosto al 6,7 per cento annuo (dal 6,8 per cento di luglio). L'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) ha affermato che il tasso di inflazione annuale misurato dall'indice dei prezzi al consumo ha continuato a scendere per il sesto mese consecutivo, nonostante gli economisti avessero previsto un possibile aumento. (Rel)