Migranti: ministro greco Keridis, Serve un intervento comune per bloccare tutte le rotte

- Anche la Grecia ha registrato un aumento degli arrivi, così come lo scorso anno rispetto al 2021. Dovrebbero essere intorno ai 26/27 mila alla fine di questo mese, l'anno scorso sono stati 18 mila, ha spiegato a "Libero" Dimitris Keridis, ministro greco per Migrazione e Asilo. In Italia da inizio anno sono 130 mila gli immigrati sbarcati. Keridis è ministro dalla nascita del nuovo governo di Kyriakos Mitsotakis, dopo le elezioni che hanno visto trionfare il suo partito Nea Dimokratia lo scorso giugno, ma ha già dovuto affrontare la crisi dopo il tragico naufragio al largo di Pylos e le polemiche che ne sono seguite. "Quello che dobbiamo fare è essere molto vigili nel controllo dei confini ed è quello che la Grecia sta facendo, con il pieno rispetto della legge e delle vite umane, cercando di prevenire arrivi illegali e di combattere il lavoro degli scafisti. In più abbiamo istituito un sistema di centri di accoglienza e procedure d'asilo che ci permettono di trattare ed elaborare le richieste in modo veloce, efficiente e umano, nel rispetto e nella sicurezza di tutti, compresa quella della comunità locale". (segue) (Res)