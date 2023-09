Migranti: ministro greco Keridis, Serve un intervento comune per bloccare tutte le rotte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini assoluti la Grecia sembra meno ambita dell'Italia dagli immigrati. Secondo i dati Eurostat lo scorso anno in Italia hanno chiesto asilo 84 mila persone contro 37 mila in Grecia, ma è un dato che va anche rapportato alla popolazione: le richieste d'asilo ogni 100 mila abitanti sono state 279, contro le 133 in Italia. Nei centri di accoglienza in Grecia in questo momento "ci sono circa 25 mila persone. Nelle isole, principalmente Lesbos e Samos, sono meno di 10 mila". La Grecia è stata accusata di non essere troppo accogliente nei confronti degli immigrati, lo scorso anno secondo un rapporto di Aegean Boat sono state respinte oltre 1.600 imbarcazioni con a bordo 44 mila persone. "Ogni giorno intercettiamo imbarcazioni e calcoliamo grosso modo il numero di passeggeri a bordo per dare un'idea dei nostri successi e dei fallimenti degli scafisti. Di sicuro quest'anno quel numero sarà decisamente più alto". Il ministro osserva inoltre che "abbiamo avuto delle discussioni preliminari con la Ue e i partner europei per vedere come possiamo riportare la Turchia al tavolo della collaborazione. Erdogan dal 2020 si rifiuta di onorare l'accordo siglato nel 2016 secondo cui deve riprendersi indietro i clandestini che arrivano in territorio greco. Penso che insieme potremmo affrontare meglio la questione, mentre la competizione non giova a nessuno. Ma adesso la situazione non è buona". Quanto alla collaborazione con l'Italia: "Ero a Roma a luglio per la Conferenza internazionale sullo sviluppo e le migrazioni, il presidente del Consiglio Meloni è venuto recentemente ad Atene, parlo regolarmente dell'argomento con il ministro dell'Interno Piantedosi e con lui ci incontreremo a Salonicco in ottobre tra i due consigli Ue per coordinarci meglio sugli arrivi. Non vediamo l'ora di avere una cooperazione maggiore con Roma per la protezione dei nostri confini europei. In ogni caso i rapporti sono eccellenti", ha concluso Keridis. (Res)