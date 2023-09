Caivano: spaccio di droga in appartamento, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una piazza di spaccio in un condominio in via Cairoli a Caivano. L’hanno scoperta i carabinieri nel corso dell’attività investigativa che punta al contrasto delle attività illecite. Tre persone sono state arrestate. I militari dell’Arma della locale compagnia, insieme a quelli del 10 reggimento Campania, hanno ricostruito il sistema di smercio della droga. Lo stupefacente era stoccato in mono-porzioni, in una grondaia installata su un terrazzino. Su strada uno dei tre riceveva l’ordine e lo passava ai due complici ai piani alti. Questi la lanciavano di sotto, in attesa della richiesta successiva. I tre arrestati sono Enrico Sbordone di 23 anni, Pietro Falco di 22 anni e Gennaro Mattiello di 32 anni. (segue) (Ren)