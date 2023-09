Caivano: spaccio di droga in appartamento, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrati 25 grammi di cocaina, 162 di crack e quasi mezzo chilo di hashish. E ancora due bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio. Gli arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Gli arresti eseguiti in un luogo diverso dal Parco Verde, nota piazza di spaccio di Caivano, sono la testimonianza, secondo i carabinieri, di come i business dei clan al Parco Verde stiano subendo notevoli danni a causa delle operazioni ad "alto impatto": i numerosi blitz nel complesso di edilizia popolare, infatti, stanno rovinando gli affari e stanno costringendo i clan a spostare le piazze di spaccio. (Ren)