Ruanda: Kagame si candiderà per un quarto mandato

- Il presidente del Ruanda, Paul Kagame, si candiderà per un quarto mandato alle elezioni presidenziali del prossimo anno. "Sì, sono davvero un candidato", ha dichiarato in un'intervista a "Jeune Afrique", dicendosi "felice della fiducia che i ruandesi hanno in me". "Li servirò sempre, quanto più potrò", ha aggiunto. Alla domanda su cosa penserebbe l'Occidente della sua decisione di ricandidarsi, Kagame ha detto: "Mi dispiace per l'Occidente, ma quello che pensa l'Occidente non è un mio problema". In Ruanda il presidente della Repubblica è eletto a maggioranza uninominale per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, ma una revisione costituzionale adottata tramite un contestato referendum nel dicembre 2015 ha eliminato il limite costituzionale di due mandati presidenziali e ridotto la durata del mandato da sette a cinque anni. Al potere da 22 anni, Kagame è stato eletto l'ultima volta alle elezioni del 2017 con il 98,8 per cento dei voti. In un'intervista all'emittente francese "France24", a luglio dello scorso anno il presidente aveva dichiarato di essere pronto a candidarsi "per altri 20 anni". (Frp)