Energia: fonti stampa, offerta della thailandese Pttep a Repsol per 49 per cento portafoglio rinnovabili

- La compagnia petrolifera statale thailandese Pttep ha partecipato alla gara per il progetto Ebro, la vendita di una quota di minoranza nel portafoglio di fonti rinnovabili del gruppo petrolifero spagnolo Repsol da 600 megawatt ed il cui valore è stimato in circa 800 milioni di euro. Secondo quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "Cinco Dias", Repsol ha già ricevuto le prime offerte e tra queste c'è proprio quella di Pttep, con cui ha già lavorato per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Messico. Il portafoglio in vendita è costituito da 600 megawatt di impianti fotovoltaici e solari in Aragona, Castiglia e Leon, Castiglia La Mancia e Andalusia. Tuttavia, le fonti hanno sottolineato che la compagnia spagnola non ha ancora preso una decisione e ha altre offerte sul tavolo. L'obiettivo di Repsol, infatti, va oltre la semplice vendita di una partecipazione in un insieme di attività ma sta nel trovare un alleato strategico per sviluppare le energie rinnovabili per il futuro. Repsol ha deciso di proseguire su un percorso già esplorato per lasciarsi alle spalle il petrolio e diventare un'azienda verde e ha disegnato nel 2020 una tabella di marcia per intraprendere questo cambiamento strategico, in un piano da realizzare entro il 2025. A questo proposito, prevede di investire circa 5,5 miliardi di euro in progetti a basse emissioni di carbonio, su un totale di 18,3 miliardi di euro complessivi. (Spm)