Kirghizistan: Japarov, priorità a rafforzamento relazioni regionali

- Il rafforzamento con gli altri Paesi dell'Asia centrale è una priorità naturale per il Kirghizistan. Lo ha dichiarato nel corso del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente Sadyr Japarov, evidenziando "le migliaia di anni di storia e cultura, tradizioni e costumi" condivisi. Il presidente del Kirghizistan ha sottolineato con soddisfazione il processo di costante sviluppo delle interazioni regionali: "Vedo la nostra regione come un singolo spazio geo-economico, dove tutte le forme di cooperazione e interazione economica sono formate con successo. Vedo la nostra regione come mediatore geopolitico attraverso cui si realizza l'interazione e la cooperazione dei membri della comunità internazionale", ha aggiunto il capo dello Stato. (Res)