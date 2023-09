Lazio: Regione al lavoro su premio figli meritevoli, Pd attacca “legge discriminatoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio è scontro sull’ipotesi di creare una festa regionale dei figli e un premio di 50 mila euro per i giovani meritevoli. La proposta di legge regionale è stata presentata ieri in commissione Affari costituzionali del Consiglio regionale, presieduta da Flavio Cera di Fratelli d’Italia. L'iniziativa è a prima firma del consigliere della Lega Orlando Tripodi, che ha spiegato come questo provvedimento preveda anche l’istituzione di un premio con uno stanziamento di 50 mila euro per i ragazzi meritevoli. “Non è affatto un residuo nostalgico o una festa ideologica, la mia proposta di legge coinvolge tutti i cittadini residenti del Lazio, senza distinzioni, esalta e esorta i giovani verso modelli positivi”, ha spiegato Tripodi. L’obiettivo, ha aggiunto, “è festeggiare i figli e premiare quelli che si sono contraddistinti in ambito sociale, sportivo, assistenziale, economico, sanitario oppure legato alla sicurezza. I giovani sono il nostro futuro, la nostra forza, non possiamo parlarne sempre e solo in senso negativo. Voglio invertire questa tendenza. Chi stabilirà il destinatario del premio sarà una apposita commissione. La proposta di legge prevede il finanziamento di 50 mila euro per borse di studio e voucher per iscriversi a corsi professionali", ha detto il consigliere della Lega. (segue) (Rer)