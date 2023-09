Lazio: Regione al lavoro su premio figli meritevoli, Pd attacca “legge discriminatoria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta, tuttavia, è stata bocciata da diversi esponenti dell’opposizione, in particolare del Partito democratico. Secondo la consigliera del Pd Eleonora Mattia, infatti, si tratterebbe di una proposta di legge "discriminatoria". "Oltre a non condividere la parte introduttiva della proposta di legge, che si ispira ad una visione tradizionalista e conservatrice della famiglia ma che il proponente si è impegnato a stralciare – ha spiegato la consigliera - trovo rischiosa l'idea di istituire un premio per i figli che si siano distinti per 'azioni particolarmente meritorie' in diversi ambiti. Quando festeggiamo le mamme, i papà o le nonne e i nonni, in occasione delle apposite feste, lo facciamo in maniera incondizionata e non perché hanno ottenuto un particolare risultato. Una competizione che sarebbe bene lasciare fuori dall'ambito famigliare e affettivo, dove potrebbero esserci anche fratelli o sorelle con fragilità o addirittura disabilità. Come potrebbero sentirsi nel paragone con il fratello o la sorella premiati come figlio o figlia più valente? Rischiamo di innescare una discriminazione dolorosa su ragazze e ragazzi già fortemente bombardati da una società che li mette in continua ansia da prestazione”, ha concluso Mattia. (segue) (Rer)