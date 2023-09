Kazakhstan-Corea del Sud: incontro Tokayev-Yoon a margine dell'Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha concluso il suo viaggio di lavoro a New York in occasione della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con una serie di incontri bilaterali, incluso un colloquio con l'omologo della Corea del Sud Yoon Suk Yeol. I due capi di Stato hanno discusso le prospettive di ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra i rispettivi Paesi: Tokayev ha posto l'accento sullo sviluppo delle relazioni amichevoli tra Kazakhstan e Corea del Sud, con una particolare enfasi sui legami economici. Il presidente ha anche evidenziato la costante crescita dell'interscambio commerciale, che lo scorso anno ha superato i sei miliardi di dollari. Il volume complessivo degli investimenti delle aziende coreane in Kazakhstan ha superato frattanto la soglia di otto miliardi di dollari, ponendo Seul tra i 10 principali investitori esteri nel Paese Centro-asiatico: Tokayev ha ricordato che più di 700 aziende e joint venture coreane operano nel Paese, incluse grandi compagnie come Kia, Hyundai, Samsung e Lg. Il presidente Yoon ha dichiarato che la Corea del Sud è interessata ad approfondire ulteriormente la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, citando in particolare i settori dell'ingegneria meccanica, minerario e nucleare. (Res)