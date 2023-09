Spagna: sondaggio, 67,7 per cento cittadini contrari ad amnistia indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 67,7 per cento degli spagnoli è contrario alla possibilità di concedere un'amnistia agli indipendentisti catalani per favorire l'investitura alla presidenza del governo del leader socialista Pedro Sanchez. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Dym per il quotidiano "20 Minutos". Gli elettori del Partiti popolare (Pp) sono i più restii a un ipotetico accordo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Uniti per la Catalogna (JxCat) che includa l'amnistia o il referendum sull'indipendenza. Solo il 6 per cento sarebbe disposto ad accettarlo, contro l'8,8 di quelli di Vox. All'estremo opposto si collocano i sostenitori della piattaforma Sumar della ministra del Lavoro uscente Yolanda Diaz (45,8 per cento). Da parte loro, solo il 28,6 per cento degli elettori socialisti è favorevole a un accordo che includa l'amnistia per i politici catalani. Al di là del quadro giuridico, la maggioranza degli intervistati ritiene che un ipotetico accordo che includa l'amnistia aumenterebbe la tensione nella società catalana (46,9 per cento) e, soprattutto, in quella spagnola (58,6 per cento). In particolare, sono gli elettori di Vox e del Pp a pensare in misura maggiore che l'amnistia peggiorerebbe il clima sociale: rispettivamente il 72,4 per cento e il 67,6 per cento. Questa percentuale scende al 46,8 per cento nel caso dei sostenitori del Psoe. (Spm)