Kazakhstan-Kenya: Tokayev incontra l'omologo Ruto a margine dell'Assemblea generale Onu

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato l'omologo del Kenya William Ruto a New York, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tokayev ha dichiarato che il Kenya è un Paese di particolare interesse per il Kazakhstan sul fronte della cooperazione economica: "Seguo lo sviluppo del vostro Paese sul piano economico e della politica estera, e sono pronto a intraprendere sforzi congiunti per portare la cooperazione bilaterale a un nuovo livello", ha detto il capo dello Stato del Kazakhstan. Ruto ha invitato le aziende del Paese centro-asiatico a investire nell'economia del Kenya, citando ad esempio l'espansione del terminale del grano nel porto di Mombasa. Tokayev ha informato Ruto di voler inviare in Kenya una missione commerciale per esplorare le opportunità di rafforzamento della cooperazione, e ha invitato il presidente kenyano a visitare il Kazakhstan il prossimo anno in occasione del Forum internazionale di Astana. (Res)