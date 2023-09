Cina: la Banca centrale ha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti a uno e cinque anni, come da attese. Il tasso di riferimento sui prestiti a un anno (Lpr) è rimasto al 3,45 per cento, mentre quello a cinque anni è fermo al 4,20 per cento. “L’attuazione della politica monetaria da parte cinese rimane costante e c’è ancora possibilità di ridurre i tassi di riferimento sui prestiti il mese prossimo”, ha detto Xing Zhaopeng, analista presso la multinazionale bancaria e di servizi finanziari australiana Anz. Xing ha aggiunto che gli indicatori economici continueranno a migliorare nel quarto trimestre e che il basso effetto base garantirà una crescita superiore al 5 per cento. "L'impatto delle politiche (adottate dalla Cina) si estenderà ai prossimi trimestri. Abbiamo rivisto le nostre previsioni sul Prodotto interno per il 2023 e il 2024 fino al 5,1 e al 4,2 per cento”, ha aggiunto. (Cip)