Regno Unito: Sunak intende ridimensionare politiche ambientali con costo diretto per i consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak è pronto a ridimensionare alcune delle politiche ambientali del governo che impongono un costo diretto ai consumatori, cercando così di creare una linea di demarcazione con i laboristi prima delle prossime elezioni generali. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", la mossa, che dovrebbe essere annunciata da Sunak questo venerdì, potrebbe includere il ritardo dell’introduzione del divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel e l'allentamento dell'eliminazione graduale delle caldaie a gas. Al riguardo, Sunak ha dichiarato che il governo è impegnato a raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero, ma che intende raggiungerlo in un modo "migliore e più proporzionato". (Rel)