Mar Cinese Meridionale: Pechino ha costruito 2 stazioni satellitari terrestri su scogliere contese

- La Cina ha costruito due stazioni satellitari terrestri su alcune delle scogliere contese nel Mar Cinese Meridionale. Le stazioni sono collegate al sistema di tracciamento automatico delle navi (Ais) e sono installate presso i fari situati a North Reef e Bombay Reef, rispettivamente a nord e sud delle Isole Paracelso, rivendicate anche da Vietnam e Taipei. Si avvalgono della rete satellitare BeiDou - rivale del sistema di posizionamento globale (Gps) statunitense - per localizzare navi e trasmettere segnali. Stando alla televisione di Stato cinese, sarebbero state messe in funzione il 15 settembre scorso con l’obiettivo di garantire la "protezione ecologica delle isole e una navigazione più sicura e affidabile per le navi che transitano nel Mar Cinese Meridionale”. (Cip)