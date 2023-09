Ucraina: Scholz, Putin può porre fine alla guerra con un solo ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, può porre fine alla guerra che ha mosso contro l'Ucraina “in qualsiasi momento, con un solo ordine”. La Russia è “responsabile” del conflitto. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che ha tenuto alla 78ma Assemblea generale dell'Onu, in corso a New York. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il capo del governo federale è poi tornato a mettere in guardia contro “soluzioni fasulle” per la guerra nell'ex repubblica sovietica che hanno “la parola pace soltanto nel nome”. Al riguardo, Scholz ha evidenziato che “la pace senza libertà significa oppressione, la pace senza giustizia si chiama diktat” è ciò “deve essere finalmente compreso anche a Mosca”. Affinché ponga fine alla guerra in Ucraina, Putin deve capire che gli Stati membri dell'Onu prendono “sul serio” il loro principi e non vedono più “alcuno spazio per revisionismo e imperialismo nel mondo multipolare del 21mo secolo”. (segue) (Geb)