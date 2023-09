Ucraina: Scholz, Putin può porre fine alla guerra con un solo ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha ricordato che la Repubblica federale tedesca e la Repubblica democratica tedesca aderirono all'Onu 50 anni fa, sulla base di tre requisiti: “la rinuncia alla violenza come mezzo politico, il rifiuto di qualsiasi forma di revisionismo compresa la modifica dei confini, e l'impegno alla cooperazione al di là delle divisioni”. Il cancelliere ha quindi sottolineato che la Germania riunificata continua a sentirsi impegnata verso questi ideali. Nel citare Willy Brandt, cancelliere dal 1969 al 1974, Scholz ha affermato: “In un mondo in cui tutti dipendono sempre più da tutti gli altri, la politica di pace non deve fermarsi alla propria porta di casa”. Per tale motivo, è necessaria più cooperazione e non meno, come talvolta si auspica oggi con espressioni quali “disaccoppiamento” o “collaborazione soltanto tra chi la pensa allo stesso modo”. Per il capo del governo federale, “questo è l’unico modo per ridurre i rischi di dipendenze eccessivamente unilaterali”. Ciò è ancora più vero in un mondo multipolare, che non è un nuovo ordine internazionale, ma una descrizione della situazione. Al riguardo, Scholz ha osservato che è un errore associare la multipolarità che “i Paesi più piccoli siano il cortile dei più grandi”. (segue) (Geb)