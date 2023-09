Ucraina: Scholz, Putin può porre fine alla guerra con un solo ordine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere ha quindi chiesto una riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu, sostenendo che “l’Africa merita più peso, così come l’Asia e l’America Latina” e ha evidenziato che, nell'organo esecutivo delle Nazioni Unite, “nessun Paese dovrebbe bloccare negoziati a tempo indeterminato con massime richieste”. A ogni modo, spetta all'Assemblea generale decidere sulla riforma del Consiglio di sicurezza, ha affermato Scholz, senza un esplicito riferimento ai piani della Germania per un seggio permanente. Nel richiedere sostegno alla candidatura del suo Paese come membro non permanente del Consiglio di sicurezza per il 2027-2028, il cancelliere ha infine dichiarato che la Repubblica federale tedesca vuole assumersi la responsabilità in tale ruolo fino alla riforma dell'organo oesecutivo dell'Onu. (Geb)