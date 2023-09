Nagorno-Karabakh: Blinken sente presidente azerbaigiano, stop a qualsiasi azione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, a cui ha chiesto di cessare qualsiasi azione militare nella regione del Nagorno-Karabakh. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha affermato che una soluzione militare al conflitto non è possibile, esortando tutte le parti a tornare al dialogo per risolvere le proprie differenze. “Il presidente Aliyev ha espresso disponibilità a porre fine alle azioni militari e all’organizzazione di incontri con le controparti armene”, ha detto. (Was)