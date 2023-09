Usa: Hunter Biden vuole dichiararsi non colpevole delle accuse di possesso illegale di arma da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende dichiararsi non colpevole delle accuse di acquisto e possesso illegale di arma da fuoco, per le quali è stato recentemente incriminato. In una lettera inviata dall’avvocato Abbe Lowell al giudice Christopher Burke, il figlio del presidente ha anche chiesto di partecipare alla prossima udienza da remoto. Nei confronti di Hunter Biden sono stati emessi tre capi di accusa, dopo che il figlio del presidente ha mentito sulla sua dipendenza da sostanze stupefacenti per acquistare una pistola, nel 2018. “Non sta chiedendo alcun trattamento preferenziale: parteciperà in presenza a tutti i procedimenti che lo richiedono”, si legge nella lettera. (Was)