Usa: presidenziali, Eric Clapton raccoglie 2 milioni di dollari per Robert Kennedy Jr.

- Il noto cantautore e chitarrista britannico Eric Clapton ha raccolto 2,2 milioni di dollari per la candidatura alla presidenza Usa del democratico Robert Kennedy Jr. tramite un evento per la raccolta di fondi lunedì sera. Lo ha annunciato ieri la campagna di Kennedy, secondo cui Clapton e la sua banda si sono esibiti all'evento raccogliendo un milione di dollari per la campagna del democratico e 1,2 milioni di dollari per un comitato di azione politica che ne sostiene la candidatura. "Sono profondamente grato a Eric Clapton per aver portato la sua dote musicale e il suo spirito ribelle al mio evento a Los Angeles", ha affermato Kennedy tramite una nota. "A volte penso che nella nostra società divisa, sia la musica più che qualunque accordo intellettuale a poterci potenzialmente riunire". La campagna del candidato democratico aveva annunciato la performance di Clapton alla fine di agosto. La stampa Usa ricorda che durante la pandemia di Covid-19 sia Kennedy che Clapton avevano suscitato polemiche esprimendo simili posizioni scettiche in merito all'opportunità delle campagne di vaccinazione estese all'intera popolazione, e contestando il rischio di reazioni avverse dei farmaci all'mRna. (Was)