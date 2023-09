Onu: Blinken interviene a vertice su Obiettivi di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è intervenuto al vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile della Nazioni Unite che si è tenuto ieri a New York. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa, che riporta l'intervento del segretario. Blinken ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostenere il conseguimento degli obiettivi entro il 2030: "Abbiamo investito più di 100 miliardi di dollari in sviluppo in tutto il mondo nell'arco degli ultimi due anni, più di qualsiasi altro Paese", ha ricordato il segretario. "Questa cifra include 43 miliardi di dollari per aiutare a porre fine alla povertà. Quasi 35 miliardi di dollari per far progredire la salute globale. Più di 20 miliardi di dollari per guidare la crescita economica inclusiva, e oltre 15 miliardi di dollari per ridurre la fame e costruire sistemi alimentari sostenibili e resilienti". Blinken ha ricordato anche la mobilitazione di capitali privati da parte di Washington, e ha richiamato le parole pronunciate in giornata dal presidente Joe Biden di fronte all'Assemblea generale dell'Onu, riguardo gli sforzi degli Stati Uniti per "ristrutturare fondamentalmente le banche di sviluppo multilaterale per far fronte alle sfide di oggi". (Was)