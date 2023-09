Yemen: coalizione di 14 partiti chiede disarmo milizia sciita Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza nazionale dei partiti e delle forze politiche, coalizione che comprende 14 partiti dello Yemen, ha chiesto il disarmo della milizia sciita Houthi. Lo ha riferito ieri l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando una lettera aperta indirizzata dall’Alleanza nazionale al Consiglio direttivo presidenziale, il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen, con sede nella città portuale meridionale di Aden. La coalizione, inoltre, ha elogiato gli sforzi per “giungere a una vera pace nel Paese” compiuti dall’Arabia Saudita e dal Sultanato dell’Oman, precisando che “una pace permanente e giusta è la richiesta degli yemeniti e la loro principale preoccupazione”. Tale pace, tuttavia, ha aggiunto l’Alleanza nazionale, è auspicabile “nei termini di riferimento concordati, rappresentati dall’iniziativa del Golfo, dal dialogo nazionale e dalle risoluzione del Consiglio di sicurezza, in particolare la numero 2216”. L’unico modo per pervenire a una soluzione del conflitto, dunque, sono i negoziati tra le forze politiche interne, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Ai colloqui, dunque, devono prendere parte tutte le componenti politiche e sociali del Paese”. Al fine di preparare il terreno per un autentico dialogo nazionale, tuttavia, occorre disarmare la milizia Houthi e “affermare il diritto esclusivo dello Stato a possedere delle armi”, oltre che “restituire i fondi e i beni pubblici confiscati dalle milizie e revocare le sanzioni” nei confronti dello Yemen. È fondamentale, inoltre, risolvere la questione degli sfollati interni e liberare tutti i prigionieri ancora detenuti nelle carceri degli Houthi. (Res)