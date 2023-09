Canada-India: Trudeau, Nuova Delhi "prenda sul serio" accuse su omicidio leader Sikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha sollecitato il governo indiano a prendere con la "massima serietà" le accuse di Ottawa in merito al presunto coinvolgimento di Nuova Delhi nell'omicidio di Hardeep Singh Nijjar, leader della comunità Sikh nella provincia della Columbia Britannica ucciso lo scorso giugno. "L'India deve prendere questa questione con la massima serietà. Noi lo stiamo facendo, non puntiamo a provocare un aumento delle tensioni", ha detto il primo ministro canadese. Washington ha fatto eco alle parole di Trudeau: la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, ha dichiarato che gli Stati Uniti "sono profondamente preoccupati dalle accuse cui ha fatto riferimento il primo ministro Trudeau". (segue) (Was)