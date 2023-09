Canada-India: Trudeau, Nuova Delhi "prenda sul serio" accuse su omicidio leader Sikh (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'India ha replicato ieri annunciando di aver convocato l'Alto commissario del Canada a Nuova Delhi, per informarlo della decisione del governo indiano di espellere un alto funzionario diplomatico canadese. Il funzionario "dovrà lasciare il Paese entro cinque giorni", riferisce il ministero tramite una nota, aggiungendo che la decisione riflette "la crescente preoccupazione dell'India per l'interferenza dei diplomatici canadesi nelle nostre questioni interne e il loro coinvolgimento in attività anti-indiane". L'India ha respinto con fermezza le accuse di Ottawa in merito al presunto coinvolgimento diretto di Nuova Delhi nell'omicidio di Nijjar. In una nota, il ministero degli Esteri indiano ha affermato che il primo ministro Narendra Modi ha già "categoricamente respinto" le accuse formulate nei confronti del governo indiano dal suo omologo canadese, e ha definito tali accuse "assurde e strumentali": "Siamo un sistema politico democratico che si attiene allo stato di diritto", prosegue la nota del ministero degli Esteri indiano. "Simili accuse infondate puntano a distogliere l'attenzione dai terroristi ed estremisti khalistani, cui in Canada ha fornito asilo e che continuano a minacciare la sovranità e l'integrità territoriale dell'India". Il ministero ha nuovamente sollecitato il Canada ad adottare "azioni legali tempestive ed efficaci contro tutti gli elementi anti-indiani che operano sul suo territorio". (Was)